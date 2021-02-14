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Коли забув зачинити вікно ввечері: епічне фото

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Чому варто зачиняти вікна взимку - фото 1
Чому варто зачиняти вікна взимку

Засніжена зима приносить не лише чимало радості, а й чимало клопотів. І йдеться не лише про відгортання снігу біля помешкань та про пошуки свого авто під заметами. Ось що трапляється, якщо випадково забути зачинити вікно у домі.

На платформі Reddit користувач з ніком ValueMaverick поділився справді болючим кадром з мансарди взимку. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 84 тисячі балів та більше як тисячу коментарів. А все тому, що зима зі снігом - цілком нормальне явище.

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"Мені здається, я залишив вікно відчиненим минулої ночі, не певен", – відзначив автор під знімком, на якому можна побачити, що кімнату, яку буквально замело снігом.

“I think I left a window open last night, not sure.” from r/Wellthatsucks

Коментаторів же зацікавило, як чоловік збирається виправити ситуацію. Більшість з них зійшлись на думці, що тут допоможе лише пилосмок, бажано навіть будівельний. Дехто не втримався від жарту, що нагадування зачиняти вікна перед сном – також гарна ідея для уникнення таких ситуацій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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