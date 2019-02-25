Коли їсти солодощі, щоб схуднути: названо ідеальний час для десертів

Науковці визначили, у який період доби можна спокійно з'їсти десерт, не переймаючись про фігуру та здоров'я. Детальніше читайте далі.

Учені зі США відшукали найоптимальніший час для солодощів, який дозволить не перейматись про появу зайвих кілограмів. Виявилось, що найкраще їсти десерти перед обідом.

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Це підтвердив експеримент за участю двох груп добровольців: одну годували чізкейком до обіду, а іншу – після. З'ясувалось, що ті, хто споживав смаколик перед основною трапезою, мали меншу ймовірність набрати вагу.

Ідеальний час, щоб з'їсти десерт

Експерти пояснили, що перед обідом можна з'їдати небагато (це важливо) солодощів, адже це допомагає вживати менше калорійних продуктів, змушуючи кількість всіх спожитих калорій майже на третину.

"Перебивати апетит корисно, тому що потім ви менше з'їдаєте, а це дуже помітно відбивається і на фігурі, і на загальному самопочутті. Загалом, вживайте солодощі до обіду і не слухайте тих, хто спробує вам заперечити", – підсумовують науковці.

Ідеальний час, щоб з'їсти десерт

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