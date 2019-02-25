Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV 8 березня

Коли їсти солодощі, щоб схуднути: названо ідеальний час для десертів

  • 55
Ідеальний час, щоб з'їсти десерт - фото 1
Ідеальний час, щоб з'їсти десерт

Науковці визначили, у який період доби можна спокійно з'їсти десерт, не переймаючись про фігуру та здоров'я. Детальніше читайте далі.

Учені зі США відшукали найоптимальніший час для солодощів, який дозволить не перейматись про появу зайвих кілограмів. Виявилось, що найкраще їсти десерти перед обідом.

І ще: Для гарного настрою: цей смачний напій позбавляє стресу

Це підтвердив експеримент за участю двох груп добровольців: одну годували чізкейком до обіду, а іншу – після. З'ясувалось, що ті, хто споживав смаколик перед основною трапезою, мали меншу ймовірність набрати вагу.

Ідеальний час, щоб з'їсти десерт - фото 309809
Ідеальний час, щоб з'їсти десерт

Експерти пояснили, що перед обідом можна з'їдати небагато (це важливо) солодощів, адже це допомагає вживати менше калорійних продуктів, змушуючи кількість всіх спожитих калорій майже на третину.

"Перебивати апетит корисно, тому що потім ви менше з'їдаєте, а це дуже помітно відбивається і на фігурі, і на загальному самопочутті. Загалом, вживайте солодощі до обіду і не слухайте тих, хто спробує вам заперечити", – підсумовують науковці.

Ідеальний час, щоб з'їсти десерт - фото 309810
Ідеальний час, щоб з'їсти десерт

Читайте також: Не їжте це: 8 продуктів, які заборонені при застуді

Джерело: newsyou
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 839
Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?
  • Вчора, 20:28
  • 342
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1250015
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я