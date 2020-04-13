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Карантин Коронавірус

Коли вирішив зробити ремонт на карантині: кумедне фото

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Коли зібрався робити ремонт на карантині - фото 1
Коли зібрався робити ремонт на карантині

Карантин надихає людей нарешті зайнятись справами, на які раніше не було часу. Але інколи все йде зовсім не за планом. Особливо, якщо є альтернативні способи розважитись.

На платформі Reddit користувач з ніком ThanksALotTrump поділився кумедним колажем з ремонтом у кімнаті, який за короткий час піднявся у топи. Допис зібрав понад 27 тисяч переглядів та більше як 200 коментарів, і це не дивно.

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"Вирішив використати час на карантині, щоб зробити кілька речей з мого списку справ", – відзначив автор. Варто додати, що колаж можна назвати навіть "знайди одну відмінність". Коментатори також не знехтували можливістю пожартувати про пиво Corona. Тому, якщо ви вирішили використати самоізоляцію на максимум, не розчаровуйтесь, якщо за один раз не вдається зробити все. Краще поберегти психічне здоров'я :)

Decided to use my quarantine time to get some things checked off my To Do list from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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