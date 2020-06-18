Коли вирішив більше не заводити дітей: епічне відео

Родини, у яких більше, аніж 1-2 дітей, хоч і виглядають дуже щасливими, але частенько втомлюються від кількості обов'язків. Тож не дивно, що цей чоловік вирішив попросити дружину зупинитись на чотирьох дітях, але вона знайшла спосіб обійти цю домовленість. Виглядає весело!

На платформі Reddit користувач з ніком MrRoboto01 поділився кумедним відео зі своєї домівки, яке всього за 5 годин зібрало понад 26 тисяч балів та кілька сотень коментарів. Ролик швидко опинився у трендах і не лише через несподіваних домашніх улюбленців у кадрі.

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"Після чотирьох дітей я сказав дружині, що більше не треба. Вона перемогла", – відзначив автор. І справді перемога його коханої жінки виглядала доволі епічно, адже вона завела двох козенят! На ролику можна побачити, як вони весело бігають кухнею. Щоправда, чоловік додав, що, зазвичай, вони завжди на вулиці, а цей "інцидент" навряд чи можна назвати випадковим, адже його тоді не було вдома.

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