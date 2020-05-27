Блогерка створила новий тренд з прибиранням у ванній (відео)

Карантин дозволив збільшити кількість челенджів та трендів у мережі, адже в людей побільшало вільного часу в самоізоляції. І поки хтось розігрує своїх співмешканців, ця дівчина серйозно взялась за чистоту.

Користувачка TikTok з ніком savannah_posey поділилась доволі звичним відео та задала новий тренд із прибиранням у ванній кімнату. У короткому ролику вона показала, як ледь не до блиску відчищає всі поверхні у ванній, показуючи ідеальну чистоту. Дівчина також запропонувала іншим підтримати такий челендж та поділитись результатами власного прибирання.

І ще: Тато розіграв доньку, але краще це не повторювати (відео)

Поки в TikTok доволі спокійно відреагували на допис, то у Twitter він став дуже обговорюваним та зібрав понад 8 мільйонів переглядів.

Частина коментаторів зізналась, що їх заспокоюють такі відео, які чудово підходять для підняття настрою перфекціоністів, частина зізналась, що втомилась вже від побаченого, тож навряд чи візьметься за реальне прибирання. Знайшлись і ті, хто здивувався вірусності запису, адже варто підтримувати чистоту у домі завжди, а не лише раз у певний час. А поки обговорення тривають, то в мережі більшає роликів із прибиранням.

YOU GUYS SHOULD TRY THIS TIKTOK TREND pic.twitter.com/dlvLSoz1Fo — MLE (@ylupiter) May 25, 2020

Читайте також: Український футболіст шокував мережу новим трюком: відеофакт