Коли вийде Diablo II: відома дата релізу легендарної гри

Студія Blizzard повідомила, коли з'явиться перевидання популярної гри Diablo II. Так, оновлену гру варто очікувати 23 вересня.

Як відомо, у перевидання Diablo II буде сучасна графіка, але гравці зможуть перемкнутися на оригінальну графіку, зберігши прогрес в грі на будь-якій платформі. РПГ буде доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Nintendo Switch.

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Студія Blizzard також готує четверту частину Diablo з відкритим світом.

Diablo II вийшла у 2000 році і стала однією з найпопулярніших ігор в світі. За перший рік було продано 4 мільйони копій.

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