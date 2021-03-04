На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коли відправила чоловіка за покупками: кумедне відео підкорило Reddit
-
- 0
Жарти про чоловіків, які самостійно займаються покупками, насправді виникають не на порожньому місці. І головний герой цього ролика це яскраво підтверджує!
На платформі Reddit користувач з ніком totallystefanal поділилась епічним відео про типові чоловічі походи у магазин. За короткий час допис став вірусним і зібрав понад 103 тисячі балів, а також більше як 2 тисячі коментарів.
І ще: Подружжя у США завело вартового півня: тепер його бояться усі кур'єри
На ролику можна побачити, як жінка чекає свого коханого у машині, поки він повертається з магазину. Відомо, що хлопець повинен був придбати корм для собак, але...Тут набувають сили всі жарти про чоловічий шопінг, адже головний герой повернувся не сам, а з маленьким пернатим другом. Емоції хлопця варто побачити:
Читайте також: Реакція собаки на дзвінок до ветеринара розсмішила мережу (відео)
-
09:55Коли відправила чоловіка за покупками: кумедне відео підкорило Reddit
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 березня
-
08:53Чому не варто захоплюватись прибиранням на кухні: фото
-
08:20Погода в Україні 4 березня: весняне потепління
-
07:51Чотириденний робочий тиждень стає все популярнішим у світі
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:33Кардіологи розповіли, що варто додавати до кави, щоб зробити її максимально корисною
- 03 березня
-
21:47Стадо оленів спробувало перестрибнути BMW на ходу: шокуюче відео
-
21:194 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Австралійська авіакомпанія запустила загадкові рейси: куди вони літатимуть
-
20:22Учені назвали 5 ключових умов довголіття без хвороб
-
19:54Смартфон OPPO Find X3 Pro з'явився у фантастичному проморолику: круте відео
-
19:434 речі, які з чистою совістю можна забирати з готельного номера
-
19:24Всесвітній автомобіль року: відомі півфіналісти конкурсу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:15Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото
-
18:53Учені розповіли, чому корисно дивитися телевізор
-
18:44У NASA показали свіжі фото Марса, які відправив Perseverance
-
18:24IQOS: подарунок, який змінює життя на краще
-
18:23Гороскоп на 4 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10У мережі продають компактний електричний кемпер за 4800 доларів
-
17:52Інсайдер розповів, чому Apple не відмовиться від роз'єму Lightning: причина проста
-
17:42Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів
-
17:26Volvo представила електричне крос-купе C40 Recharge
-
17:13Хайді Клум поділилася ностальгічним фото у стилі НЮ (18+)
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 березня
-
08:20Погода в Україні 4 березня: весняне потепління
- 03 березня
-
21:194 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:434 речі, які з чистою совістю можна забирати з готельного номера
-
17:42Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
- 02 березня
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:19Психологічний тест: наскільки ви добра людина
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
-
14:15Собака поламався: епічні фото домашніх улюбленців, які змусять сміятись
-
11:19Деніел Крейґ святкує 53 роки: добірка нових фільмів з актором
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня
-
07:15Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день
- 01 березня
-
20:20Порнозірка Дженіс Гріффіт відверто розповіла про особисте життя (18+)
-
17:15Неймовірні вироби з дерева, які приковують погляд (фото)
-
14:20Український борщ потрапив у ТОП 3 найсмачніших перших страв світу
-
11:50Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня
-
08:27Голос країни 11 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах
- 28 лютого
-
21:485 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять
-
19:21Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює