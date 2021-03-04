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Коли відправила чоловіка за покупками: кумедне відео підкорило Reddit

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Коли чоловік сам пішов у магазин - фото 1
Коли чоловік сам пішов у магазин

Жарти про чоловіків, які самостійно займаються покупками, насправді виникають не на порожньому місці. І головний герой цього ролика це яскраво підтверджує!

На платформі Reddit користувач з ніком totallystefanal поділилась епічним відео про типові чоловічі походи у магазин. За короткий час допис став вірусним і зібрав понад 103 тисячі балів, а також більше як 2 тисячі коментарів.

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На ролику можна побачити, як жінка чекає свого коханого у машині, поки він повертається з магазину. Відомо, що хлопець повинен був придбати корм для собак, але...Тут набувають сили всі жарти про чоловічий шопінг, адже головний герой повернувся не сам, а з маленьким пернатим другом. Емоції хлопця варто побачити:

You had one job from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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