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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Коли відбудеться ювілейний концерт Українська пісня у 2020 році

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Ukrainian Song Project 2019 - фото 1
Ukrainian Song Project 2019

Кілька днів тому у Львові відгриміла масштабна подія – Національний проєкт Українська пісня / Ukrainian Song Project. Генеральний продюсер шоу Тарас Курчик вже анонсував дату ювілейного, п'ятого, концерту!

Ukrainian Song Project стала головним музичним шоу цього літа і, за словами журналістів, "українським Євробаченням". Позитивний відгук мас-медіа і глядачів дав зелене світло проведенню проєкту і в наступному році!

І ще: Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019

Грандіозний ювілейний концерт відбудеться 15 серпня 2020 року на стадіоні "Арена Львів". До слова, уже стартував продаж квитків і наразі на придбання квитка діє акція: до 30 вересня включно вартість будь-якого у фан-зону, сектор чи VIP-сектор всього 199 грн.

Коли відбудеться ювілейний концерт Українська пісня у 2020 році - фото 349843

"Ми вже розпочали підготовку до наступного року! Наша команда обіцяє здивувати не менш яскравими хедлайнерами: на сцені виступлять найкращі артисти країни. Чекайте ще більше музичних новинок, вражаючих візуальних рішень і, звичайно ж, сильних конкурсантів", – ділиться Курчик.

У День Незалежності України, 24 серпня, о 22:30, Українська пісня / Ukrainian Song Project 2019 транслюватиметься на телеканалі "Україна". Не пропустіть!

Читайте також: Найпопулярніші хіти нашої Незалежності: українська музика 2000-2010

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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