Коли відбудеться презентація ігор для Xbox Series X

Компанія Microsoft проведе свою демонстрацію перших ігор для Xbox 23 липня о 9:00 за тихоокеанським часом. Про це повідомили у Microsoft.

В цій презентації основну увагу буде приділено іграм Xbox X Series, включаючи Halo Infinite.

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З усім тим, неясно, чи буде трансляція зосереджена виключно на іграх від власних студій, або ж вона буде включати сторонні ігри. Липнева виставка ігор для Xbox пройде через два місяці після травневої презентації сторонніх ігор, представленої в рамках серії програм для Xbox 20/20.

Як правило, Microsoft проводила такий захід, як демонстрацію перших ігор в рамках великої пресконференції E3 в червні, але скасування E3 через COVID-19 означало, що компанії доведеться показати ігри пізніше на онлайн-презентації.

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