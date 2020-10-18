Коли ви зрозуміли, що стали старими: відповіді з соцмереж

З віком кожен рік пролітає у кілька разів швидше і важко повірити, що ми вже далеко не діти. У мережі вирішили розпитати, коли ж люди усвідомили, що стали старими. З цими епічними ситуаціями багато хто знайомий.

На платформі Reddit користувач з ніком tamedreckless зробив серйозне доросле опитування, яке за короткий час піднялось у трендах, зібравши понад 52 тисячі балів та більше як 20 тисяч коментарів. А все тому, що автор спитав, у який момент користувачі усвідомили, що постаріли. Зібрали найпопулярніші відповіді, які підтверджують, що з такими ситуаціями стикався або ще стикнеться кожен. І смішно, і якось не дуже.

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У який момент ви усвідомили, що стали до біса старими?

Коли гепнулась на роботі і ніхто не засміявся. Натомість троє людей прибігли, щоб переконатись, що зі мною все добре. (jellybellymom)

Коли упіймав себе на тому, що бурчу, коли просто нахиляюсь, аби зав'язати шнурки на черевиках. (Siknutty)

Коли я побував на музичному фестивалі та спав у наметі вперше за 5 років. Боже, мені потрібно було поїхати додому та прийняти справжній душ. (the_monkey_of_lies)

Коли на радіо вмикають "класичний рок", а там звучать Green Day та The Offspring. (ThisIsToMarkResearch)

Коли я створювала профіль на сайті і мені довелось довго шукати свій рік народження у списку запропонованих. (Vinny_Lam)

Коли я бачу новини зі знаменитостями з дивними іменами і не знаю, хто ці люди. (dangnabbitdamnit)

Коли студентка-медсестра на роботі сказала, що народилась того ж року, коли ви закінчили школу. (KeyOrchid1)

Коли діти 2002-20003 років народження зараз навчаються у коледжі. Я міг поклястись, що їм завжди буде 8 років.(brownies671)

Коли я вперше зняв окуляри для водіння та вдягнув окуляри для читання. (imk)

Коли вперше вибрав сон замість сексу. (Wisco1856)

Сьогодні, коли зрозумів, що Емінему 48 років. (_chrom_)

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