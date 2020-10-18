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Коли ви зрозуміли, що стали старими: відповіді з соцмереж
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З віком кожен рік пролітає у кілька разів швидше і важко повірити, що ми вже далеко не діти. У мережі вирішили розпитати, коли ж люди усвідомили, що стали старими. З цими епічними ситуаціями багато хто знайомий.
На платформі Reddit користувач з ніком tamedreckless зробив серйозне доросле опитування, яке за короткий час піднялось у трендах, зібравши понад 52 тисячі балів та більше як 20 тисяч коментарів. А все тому, що автор спитав, у який момент користувачі усвідомили, що постаріли. Зібрали найпопулярніші відповіді, які підтверджують, що з такими ситуаціями стикався або ще стикнеться кожен. І смішно, і якось не дуже.
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У який момент ви усвідомили, що стали до біса старими?
- Коли гепнулась на роботі і ніхто не засміявся. Натомість троє людей прибігли, щоб переконатись, що зі мною все добре. (jellybellymom)
- Коли упіймав себе на тому, що бурчу, коли просто нахиляюсь, аби зав'язати шнурки на черевиках. (Siknutty)
- Коли я побував на музичному фестивалі та спав у наметі вперше за 5 років. Боже, мені потрібно було поїхати додому та прийняти справжній душ. (the_monkey_of_lies)
- Коли на радіо вмикають "класичний рок", а там звучать Green Day та The Offspring. (ThisIsToMarkResearch)
- Коли я створювала профіль на сайті і мені довелось довго шукати свій рік народження у списку запропонованих. (Vinny_Lam)
- Коли я бачу новини зі знаменитостями з дивними іменами і не знаю, хто ці люди. (dangnabbitdamnit)
- Коли студентка-медсестра на роботі сказала, що народилась того ж року, коли ви закінчили школу. (KeyOrchid1)
- Коли діти 2002-20003 років народження зараз навчаються у коледжі. Я міг поклястись, що їм завжди буде 8 років.(brownies671)
- Коли я вперше зняв окуляри для водіння та вдягнув окуляри для читання. (imk)
- Коли вперше вибрав сон замість сексу. (Wisco1856)
- Сьогодні, коли зрозумів, що Емінему 48 років. (_chrom_)
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