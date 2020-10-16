Durex використала презентацію iPhone 12 для реклами презервативів: фото

Відомий виробник презервативів Durex в черговий раз вирішив використовувати анонс нового смартфона Apple iPhone 12, щоб прорекламувати свою продукцію.

Однією з головних особливостей iPhone 12, яку всіляко просуває Apple, є висока швидкість в мобільних мережах п'ятого покоління. На офіційній сторінці Durex у китайській соціальній мережі Weibo було опубліковано зображення з написом: "5G працює швидко, але ви можете його уповільнити". У коментарі йдеться, що "деякі речі не повинні бути занадто швидкими".

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Це повідомлення викликало бурхливе обговорення, багато хто оцінив тонкий гумор Durex, інші вважають, що така реклама недоречна. У будь-якому випадку для Durex це не перша подібна рекламна кампанія. Минулого року компанія опублікувала такий пост після анонсу iPhone 11 Pro.

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