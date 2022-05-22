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Коли велосипедисти нехтують ПДР: поліція показала, чому важливо їздити за правилами

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Коли велосипедисти нехтують ПДР: поліція показала, чому важливо їздити за правилами - фото 1

Далеко не усі велосипедисти сумлінно дотримуються правил дорожнього руху. Поліція Києва наочно показала на відео один з тих випадків, коли власники двоколісних нехтують ПДР.

Так, днями у Дарницькому районі Києва горе-велосипедист збив чоловіка на пішохідному переході. Відео з моментом ДТП опублікувала столична патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.

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Велосипедист скоїв наїзд на чоловіка на регульованому пішохідному переході. Потерпілого госпіталізували медики. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події, – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як велосипедист поспіхом проїжджає перехрестя, не пропускаючи при цьому пішохода, який йде на зелений сигнал світлофора.

Про які правила потрібно пам'ятати, аби уникнути подібних ситуацій

  • Пішохід перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами при дозволеному сигналу світлофора.
  • На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини.
  • Водій повинен обирати безпечну швидкість, яка у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, дає йому можливість зупинити транспортний засіб або безпечно для інших учасників руху здійснити об’їзд.

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