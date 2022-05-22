Коли велосипедисти нехтують ПДР: поліція показала, чому важливо їздити за правилами

Далеко не усі велосипедисти сумлінно дотримуються правил дорожнього руху. Поліція Києва наочно показала на відео один з тих випадків, коли власники двоколісних нехтують ПДР.

Так, днями у Дарницькому районі Києва горе-велосипедист збив чоловіка на пішохідному переході. Відео з моментом ДТП опублікувала столична патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.

І ще: Коли потрібно вмикати аварійку, щоб не отримати штраф: шпаргалка для водіїв

Велосипедист скоїв наїзд на чоловіка на регульованому пішохідному переході. Потерпілого госпіталізували медики. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події, – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як велосипедист поспіхом проїжджає перехрестя, не пропускаючи при цьому пішохода, який йде на зелений сигнал світлофора.

Про які правила потрібно пам'ятати, аби уникнути подібних ситуацій

Пішохід перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами при дозволеному сигналу світлофора.

На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини.

Водій повинен обирати безпечну швидкість, яка у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, дає йому можливість зупинити транспортний засіб або безпечно для інших учасників руху здійснити об’їзд.

Читайте також: 5 поширених помилок водіїв під час заправки авто на АЗС