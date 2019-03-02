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Коли в Україну прийде весняне потепління

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Коли в Україні потеплішає - фото 1
Коли в Україні потеплішає

Перші дні весни відзначились в Україні різким зниженням температури, а також штормовим вітром, однак новий тиждень принесе порцію тепла та сонця.

Нічні заморозки поступово відійдуть, а на зміну їм прийде денна температура від +10. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму метеоблозі на сайті opinionua.

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"Це потепління перейде на наступний тиждень. З 4 березня температура повітря почне рости у всіх областях і до середини тижня досягатиме в окремих регіонах +11+16 градусів. У більшості областей у першу половину тижня протягом дня очікується +7+12 градусів", – відзначила вона.

Однак понеділок принесе також і опади у вигляду дощу на захід країни, у решті областей ще буде суха погода. 5-6 березня дощитиме повсюди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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