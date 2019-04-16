Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Коли в Україну прийде потепління

  • 61
Коли в Україні потеплішає - фото 1
Коли в Україні потеплішає

Похолодання та дощі з мокрим снігом останні кілька днів охопили майже всю країну, але вже зовсім скоро в Україні почнеться потепління. Коли повернеться тепла весна - читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Негода у вигляді зниження температури повітря та опадів затрималась в Україні на тривалий час, однак невдовзі погода зміниться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Весна у розпалі: коли в Україну прийде похолодання

"17 квітня в Україні погода буде таке собі. Йтимуть дощі, підриватиме вітер і ще буде холодно, +7+12 градусів максимально. Потепління і припинення опадів очікується з 18 квітня", – відзначила вона.

У Києві 17 квітня, у середу, очікується посилення вітру, а також дощ. Температура повітря в столиці вдень прогріється до +10, а вже в четвер прийде суха та сонячна погода.

via GIPHY

Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
  • Вчора, 08:56
  • 8723
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • Вчора, 08:00
  • 57
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1398429
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Новини