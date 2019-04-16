Коли в Україну прийде потепління

Похолодання та дощі з мокрим снігом останні кілька днів охопили майже всю країну, але вже зовсім скоро в Україні почнеться потепління. Коли повернеться тепла весна - читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Негода у вигляді зниження температури повітря та опадів затрималась в Україні на тривалий час, однак невдовзі погода зміниться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"17 квітня в Україні погода буде – таке собі. Йтимуть дощі, підриватиме вітер і ще буде холодно, +7+12 градусів максимально. Потепління і припинення опадів очікується з 18 квітня", – відзначила вона.

У Києві 17 квітня, у середу, очікується посилення вітру, а також дощ. Температура повітря в столиці вдень прогріється до +10, а вже в четвер прийде суха та сонячна погода.

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