Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Погода 23 вересня в Україні: у яких областях буде найтепліше

  • 22
Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

23 вересня в Україні поступово почне підійматись температура повітря у кількох областях, а дощів не очікується. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

23 вересня, у понеділок, в країні ще буде прохолодно, однак у частині областей відчутно потеплішає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 23 вересня розбіжиться хто куди. На Заході та Півдні буде просто розкіш, +18+23 градуси. А ось на решті території похолодає до +12+17 градусів, а на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині подекуди навіть до +10 градусів. У Києві понеділок буде сухим, близько +13, +14 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 23 вересня у містах України:

Погода 23 вересня в Україні: у яких областях буде найтепліше - фото 356667
  • Ужгород +19+21
  • Львів +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +21+23
  • Херсон +22+24
  • Полтава +13+15
  • Суми +12+14
  • Харків +12+14
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +13+15

Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Який популярний актор зіграв цю жіночу роль?
  • 19 вересня, 15:30
  • 455
iOS 13: головні нововведення та фішки нової операційної системи
  • 20 вересня, 10:20
  • 165
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1771149
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події