Погода 23 вересня в Україні: у яких областях буде найтепліше

23 вересня в Україні поступово почне підійматись температура повітря у кількох областях, а дощів не очікується. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

23 вересня, у понеділок, в країні ще буде прохолодно, однак у частині областей відчутно потеплішає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 23 вересня розбіжиться хто куди. На Заході та Півдні буде просто розкіш, +18+23 градуси. А ось на решті території похолодає до +12+17 градусів, а на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині подекуди навіть до +10 градусів. У Києві понеділок буде сухим, близько +13, +14 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 23 вересня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +19+21

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +18+20

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +15+17

Хмельницький +19+21

Житомир +13+15

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +22+24

Одеса +21+23

Херсон +22+24

Полтава +13+15

Суми +12+14

Харків +12+14

Дніпро +15+17

Запоріжжя +19+21

Донецьк +14+16

Луганськ +13+15

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