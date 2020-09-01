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Коронавірус Карантин 1 вересня

Коли в Україні може з'явитись вакцина проти коронавірусу

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Коли українці отримають вакцину проти коронавірусу

Пандемія коронавірусу продовжується, а науковці з усього світу намагаються створити вакцину. Коли вона може з'явитись для українців – читайте далі.

Заступник глави МОЗ та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що у масове використання може надійти вакцина від COVID-19. Відомо, що зараз шість вакцин проходять третю стадію клінічних тестувань.

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"Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буле доведена безпечність та ефективність", – зазначив Ляшко.

Завдяки механізму COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19) наша країна гарантовано отримає вакцини для 8 мільйонів українців (20% населення).

Коли в Україні може з'явитись вакцина проти коронавірусу - фото 423027

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Джерело: УНІАН
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