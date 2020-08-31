Список країн червоної та зеленої зони для України: оновлена таблиця

Україна оновила список червоної та зеленої зони, який визначає, чи потрібно проходити самоізоляцію або робити ПЛР-тест після повернення з-за кордону. До вашої уваги оновлена таблиця даних!

До списку країн "червоної зони" Міністерство здоров'я включило 57 держав: у них кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

До теми: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня

В оновленому списку до "червоної" зони потрапили Хорватія (вона вимагає ПЛР-тест і для в'їзду) та Франція. "Червоними" залишились популярні курортні країни Албанія та Чорногорія.

Після прибуття з країни червоної зони необхідна:

або обсервація/самоізоляція на 14 днів

або здача ПЛР-тесту після перетину кордону

або готові результати тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Натомість список країн "зеленої" зони поповнили Бельгія, Саудівська Аравія, Мексика, Індія, Монако та інші. Надалі "зеленими" є також Єгипет, Болгарія та Туреччина, останні дві не мають ніяких обмежень ні на в'їзд, ні на повернення. А от ОАЕ і Єгипет вимагають ПЛР-тест перед вильотом.

Після прибуття з країни зеленої зони:

самоізоляція, обсервація чи тестування не вимагаються.

Список червоної і зеленої зони для України:

Карта країн, куди українцям дозволений в'їзд:

Читайте також: Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 серпня