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Коли усвідомив, що маєш вуха: кумедне відео з котом

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Здивована кішка розвеселила Reddit - фото 1
Здивована кішка розвеселила Reddit

У мережі не можуть втримати усмішку від веселого відео з котом, який побачив власні вуха. Здається, пухнастик шокований від того, що вони у нього є. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком TorRage_28 поділився кумедним записом з кицькою, яка переосмислила своє життя. За короткий час допис опинився у трендах мережі, адже всього за 5 годин зібрав понад 10 тисяч переглядів і більш як 200 коментарів. А все тому, що на відео можна побачити, як чарівний пухнастик сидить на ліжку та помічає у віддзеркаленні вуха. Після усвідомлення того, що вони є частиною тіла, кішка вирішує помацати їх лапками. Виглядає дуже мило та кумедно!

Більше курйозів: Геніальне маскування: фото домашніх улюбленців, які змусять усміхатись

Cat realizes she has ears from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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