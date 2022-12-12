Коли українцям святкувати Миколая та Різдво: відповідь ПЦУ

Чимало українців наприкінці 2022 року стикнулись з питаннями: святкувати Миколая 6 чи 19 грудня, а також коли Різдво – 24 грудня чи 7 січня? Тому в ПЦУ вирішили коротко пояснити, чи будуть релігійні свята вже за григоріанським, а не юліанським календарем.

З наближенням зимових свят багато українців замислились над тим, коли саме і що відзначати. Тому в Православній Церкві України вирішили доступно пояснити плутанину щодо переходу на григоріанський календар (до цього в Україні релігійні свята відзначали за юліанським календарем). Відповідний допис з'явився на офіційній сторінці ПЦУ у фейсбуці.

І ще: Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький

Багато вірян нині цікавляться, у який день цьогоріч відзначатимемо свято на честь святителя Миколая Чудотворця: 6 чи 19 грудня? Коротка відповідь проста: 19 грудня, – зауважили в ПЦУ.

Річ у тому, що тримає обговорення зміни календаря, але досі не було ухвалено рішення. Тому і дати ключових релігійних свят у 2022 та на початку 2023 залишаються такими ж, як і були раніше.

Календар релігійних свят взимку 2022-2023 року:

19 грудня – святителя Миколая Чудотворця

– святителя Миколая Чудотворця 7 січня – Різдво Христове

– Різдво Христове 14 січня – святителя Василія Великого

– святителя Василія Великого 19 січня – свято Хрещення Господнього

facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Водночас враховуючи всі обставини (зокрема війну) та суспільний запит, Священний Синод Православної Церкви України постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади. Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня, – наголошують в ПЦУ.

Якщо ж рішення щодо святкування та богослужінь з нагоди Різдва 25 грудня буде прийнято, то у церквах мають передати інформацію про число учасників до Київської Митрополії. Саме це дозволить вивчити потребу у переході на новоюліанський календар.

Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях, – підсумували в Православній Церкві України.

Читайте також: Вірші про Святого Миколая для дітей і дорослих: ТОП 50 поезій