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Коли українці зможуть спостерігати за малим парадом планет

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Малий парад планет українці побачать в кінці серпня - фото 1
Малий парад планет українці побачать в кінці серпня / Inoplanetyanin

Стало відомо, коли Місяць візуально зблизиться з чотирма планетами Сонячної системи.

У серпні видовищне зближення Місяця та чотирьох планет Сонячної системи (Марса, Сатурна, Нептуна й Урану) можна спостерігати над південним обрієм.

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Візуально Місяць пройде в 2-7º від цих планет. А найкраще зближення буде видно через годину після заходу Сонця або перед світанком.

21 серпня можна буде спостерігати зближення з Сатурном – Місяць пройде на 2° на північ від планети. 23 серпня Місяць опиниться недалеко від Марса – на 7° північ від планети. 27 серпня – на 2° південніше Нептуна, а 31 серпня – на 5° на південь від Урана.

Почнеться це 21 серпня - фото 270902
Почнеться це 21 серпня / moon-serbianforum

Зближенням називають візуальне проходження одного небесного об'єкта поруч з іншим, яке астрономи називають "космічним танцем".

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Джерело: vokrugsveta
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