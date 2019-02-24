Коли твій день вдався: камера зафіксувала, як сміттяр веселився з батутом

Як сміттяр веселився з батутом / fee

В американському штаті Індіана, камера на одному з будинків зняла, як збирач сміття розважався на викинутому батуті. Відео опублікувала у Facebook американка Кімберлі ВанВейс.

На відео видно як збирач сміття зістрибує з задньої частини сміттєвоза і приземляється прямісінько на батут, який стоїть поруч із сміттєвим баком. Він стрибає на ньому кілька разів, перш ніж закинути його в кузов сміттєвозу.

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Американка Кімберлі розповіла, що вони з чоловіком вирішили переглянути камеру відеоспостереження, помітивши дірки на газоні.

"Зняли цього щасливого хлопця на нашу камеру відеоспостереження! Спасибі Службі Рея і старому рожевому батуту за те, що зробили наш день!" – написала автор відео.

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