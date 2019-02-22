Британка отримала в спадок стіл з таємничим скарбом

В англійському графстві Дербішир 37-річна Енн Клапп дізналася, що в її бюро була захована золота монета XIV століття. Після смерті далекої родички жінка отримала в спадок її меблі.

Виявилося, що серед речей, які дісталися жінці у спадок, було старе бюро, яке зробили на початку XX століття. І родичка вирішила продати його на аукціоні.

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Старовинне бюро

Варто відзначити, що оцінювач Едвард Райкрофт оглянув бюро і знайшов в ньому три потайні шухляди. В одній з них чоловік помітив 22-каратову золоту монету, викарбувану під час правління принца Оранського Реймонда IV де Бо.

Ціна монети може становити до трьох тисяч фунтів стерлінгів (близько 105 тисяч гривень).

Я знаю, що в таких бюро часто є крихітні потайні шухлядки, які іноді називають монетними, тому на всяких випадок завжди перевіряю їх. За десять років оцінки меблів я нічого в них не знаходив – до цього випадку, – розповіла фахівець.

У потайній шухлядці знайшли монету

Золота монета

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