Коли тато підстриг кота: епічні фото пухнастика стали хітом

У мережі не можуть втримати сміх від нової стрижки кота, якого глава сімейства відвіз до перукаря. Поки дружина та донька у шоці від нового образу домашнього улюбленця, у мережі його порівнюють з акордеоном. Зацініть!

Мабуть, кожен хоча б раз в житті мав жахливу або хоча б дивну стрижку, і навіть цей кіт Олівер став винятком. Одного чудового сонячного дня глава сімейства вирішив нарешті відвезти пухнастика на стрижку, але почуття гумору власника зіграло з тваринкою злий (або смішний) жарт. Історією зміни стилю домашнього улюбленця поділилась донька креативного чоловіка на своєму акаунті в Twitter.

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Окрім епічних фото, на яких кіт нагадує акордеон, дівчина додала ще й скріншот повідомлення від матері, яка побачила оновленого пухнастика.

"Я збираюсь вбити вашого батька! Він підкинув Олівера своєму перукареві, і ось яким він повернувся. Я дуже зла! Чекати 2 місяці на це? Якого біса! Я навіть не можу дивитись на Олівера. Він виглядає абсолютно кумедно", – зазначила жінка. Важко посперечатись щодо вигляду пухнастика, але це надто стильно, щоб бути просто смішним.

Джерело всіх фото: instagram.com/ollietheslinkycat

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