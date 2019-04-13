Коли старі дитячі жарти доповнюють технології: відео

Маленька розбишака вирішила піджартувати над сусідами, використовуючи сучасні технології. Здається, такі розіграші мають свої недоліки.

На платформі Reddit користувач з ніком CynicalNoodle поділився відео з камери спостереження біля дому, яка зафіксувала розіграш дитини. За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 5 годин зібрав понад 500 коментарів та більш як 27 тисяч переглядів. А все тому, що на ролику маленька дівчинка у рожевому костюмчику та на гіроборді вирішує піджартувати над сусідами. Старий пранк з дзвінком у двері та втечею набув нового бачення.

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