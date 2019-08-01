Коли собаки заважають тренуватись: кумедне відео

У мережі не можуть втримати сміх від відео суворих тренувань, які усіляко намагаються зіпсувати домашні улюбленці. А головній героїні можна позаздрити, адже її витримка та спокій вражають!

На платформі Reddit користувач з ніком millavi поділився веселим записом з домашнього тренування, яке за короткий час опинилось у топах. За лічені години допис зібрав понад 14 тисяч переглядів та більш як 200 коментарів. А все тому, що головна героїня відео намагається затриматись у планці у той час, як її домашні улюбленці вирішили активно гратись. Поки дівчина демонструє силу волі, хаскі та мопс весело розважаються, перетворюючи планку у ще складнішу вправу. Терпінню жінки можна лише позаздрити!

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