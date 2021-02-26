Англійка знайшла свого кота через 14 років з моменту його зникнення

Менді Прайор – 51-річна мешканка Дорсета, втратила свого кота, якого звуть Таз, 14 років тому. Він втік крізь відчинене вікно у ванній. Сім'я шукала вихованця і розклеювала оголошення по окрузі. Потім – переїхала в інший район.

"Минають місяці та роки, і ти просто здаєшся і приймаєш той факт, що більше ніколи його не побачиш", – сказала Менді в інтерв'ю.

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Нещодавно Менді гортала фейсбук і натрапила на пост волонтерів про знайденого кота. На фото вона впізнала свого Таза. "Я помітила, що у нього такі ж відмітини, і щось підказало мені, що це він", – сказала Прайор.

Вона зв'язалася з зоозахисниками та дізналася, що Таз кілька років жив біля колишнього будинку сім'ї, його підгодовували сусіди.

Оскільки кіт уже старий, у нього почалися проблеми зі здоров'ям. Один з місцевих жителів передав Таза волонтерам на лікування. Кота вилікували від зневоднення й інфекції ротової порожнини, викликаної гниттям зубів, і він возз'єднався зі своєю господинею.

"Приголомшливо, що він повернувся додому. Щойно ми зустрілися, він голосно нявчав, як і раніше. Таз почувався добре, але тепер він багато спить, адже уже дідусь. При цьому його повадки не змінилися", – сказала Менді.

Ця історія надзвичайно зворушлива. Тішимося, що Менді і Таз возз'єдналися через понад 10 років розлуки.

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