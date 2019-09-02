Коли сніданок із запізненням: кумедне фото розсмішило Reddit

Кожен знає, що життя за графіком не існує, адже бувають непередбачувані моменти. Однак, коли живеш не сам, то зміни у режимі мають наслідки. Особливо, якщо твої співмешканці – коти. Ось, що трапляється, коли запізнюєшся зі сніданком.

На платформі Reddit користувач з ніком MissGrafin поділився кумедним ранковим фото, яке швидко опинилось у трендах. Всього за 3 години допис побачили понад 18 тисяч користувачів, а ще майже 300 залишили коментарі. А все тому, що на знімку можна побачити чоловіка та його двох пухнастих співмешканців – кошенят із не надто вдоволеними мордочками. Один з домашніх улюбленців мовчки дивитись на нахабного господаря, а інший навіть понявкує. Причина виявилась доволі простою.

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"Вони доволі швидко збагнули, що я готую сніданок за розкладом. Запізнився на 5 хвилин і мені про це розповіли", - зазначив автор.

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