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Коли школи підуть на дочасні канікули, а ВНЗ – на дистанційне навчання: дати

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Коли школи підуть на дочасні канікули, а ВНЗ – на дистанційне навчання: дати - фото 1

У зв'язку з епідемією COVID-19 вищі навчальні заклади в Україні тимчасово будуть переведені на дистанційне навчання, а осінні канікули у школах розпочнуться раніше. Про це заявив виконувач обов'язків міністра освіти України Сергій Шкарлет.

Так, за словами Сергія Шкарлета, щоб запобігти поширенню COVID-19, президент Володимир Зеленський на нараді 11 жовтня дав наступні доручення:

  • Тимчасово перевести вузи на дистанційне навчання і провести роз'яснювальну роботу серед студентів.
  • Осінні канікули в школах повинні початися раніше – до 15 жовтня. Дату початку канікул визначатимуть місцеві влади.

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Коли школи підуть на дочасні канікули, а ВНЗ – на дистанційне навчання: дати - фото 429870

Установам професійної (професійно-технічного) освіти, професійної та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) будемо рекомендувати перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня по 15 листопада, – йдеться в повідомленні.

Крім того, Шкарлет заявив, що всі студенти повинні виїхати з гуртожитків на цей період. При цьому він додав, що їм повернуть кошти за проживання.

Примітно, що установи дошкільної освіти працюватимуть в звичайному режимі.

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