Коли щось не вдається: блогерка назвала найгірші фрази, які їй говорив бос

Блогерка розповіла, що чула від свого менеджера, коли опинилась на межі вигорання. І такі слова, на жаль, знайомі багатьом. Спойлер: так говорити не варто у жодному випадку.

Чимало людей стикаються з вигоранням та помилками на роботі, і в такі моменти керівники мають знайти підхід до працівників. Але деякі з босів використовують токсичні фрази, які лише погіршують ситуацію. І блогерка Сімі з Торонто поділилась у TikTok тим, які "мотиваційні" слова чула від свого менеджера. Ситуація виявилась настільки знайомою для багатьох користувачів, що відео стало вірусним та зібрало понад 293 тисячі переглядів.

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Що ж не варто керівникам казати своїм працівникам:

"Думаю, деякі люди надто чутливі". Дуже гарна ідея звинуватити працівників у недостатній старанності, а потім дивуватись, чому вони вигорають.

Дуже гарна ідея звинуватити працівників у недостатній старанності, а потім дивуватись, чому вони вигорають. "Ну це частина роботи, навіть я це роблю" . Ще одна поширена фраза, яку можна використати у будь-якій ситуації аж до обґрунтування необхідності виконувати понаднормову та неоплачувану роботу.

. Ще одна поширена фраза, яку можна використати у будь-якій ситуації аж до обґрунтування необхідності виконувати понаднормову та неоплачувану роботу. "Можливо, варто подумати, чи справді ця робота для вас". Така очевидна погроза звільненням звучить ще гірше, оскільки завуальована ввічливими словами. Можливо, було б краще, якби бос прямо та відверто вказав на недоліки.

Відзначимо, що такі фрази можуть здаватись безневинними, але вони лише посилюють вигорання на роботі та погіршують атмосферу в колективі. Відповідно до опитування за 2021 рік, 43% від усіх працівників, які звільнились, назвали ключовою причиною прощання з роботою саме погані стосунки з керівництвом.

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