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Коли щось не вдається: блогерка назвала найгірші фрази, які їй говорив бос
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Блогерка розповіла, що чула від свого менеджера, коли опинилась на межі вигорання. І такі слова, на жаль, знайомі багатьом. Спойлер: так говорити не варто у жодному випадку.
Чимало людей стикаються з вигоранням та помилками на роботі, і в такі моменти керівники мають знайти підхід до працівників. Але деякі з босів використовують токсичні фрази, які лише погіршують ситуацію. І блогерка Сімі з Торонто поділилась у TikTok тим, які "мотиваційні" слова чула від свого менеджера. Ситуація виявилась настільки знайомою для багатьох користувачів, що відео стало вірусним та зібрало понад 293 тисячі переглядів.
І ще: Правда про роботу, яку вам ніхто не скаже
Що ж не варто керівникам казати своїм працівникам:
- "Думаю, деякі люди надто чутливі". Дуже гарна ідея звинуватити працівників у недостатній старанності, а потім дивуватись, чому вони вигорають.
- "Ну це частина роботи, навіть я це роблю". Ще одна поширена фраза, яку можна використати у будь-якій ситуації аж до обґрунтування необхідності виконувати понаднормову та неоплачувану роботу.
- "Можливо, варто подумати, чи справді ця робота для вас". Така очевидна погроза звільненням звучить ще гірше, оскільки завуальована ввічливими словами. Можливо, було б краще, якби бос прямо та відверто вказав на недоліки.
Відзначимо, що такі фрази можуть здаватись безневинними, але вони лише посилюють вигорання на роботі та погіршують атмосферу в колективі. Відповідно до опитування за 2021 рік, 43% від усіх працівників, які звільнились, назвали ключовою причиною прощання з роботою саме погані стосунки з керівництвом.
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