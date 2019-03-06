Коли розтане лід Північного Льодовитого океану

Кліматологи провели комп'ютерне моделювання і прийшли до висновку, що Північний Льодовитий океан може залишитися взагалі без льоду між 2030 і 2050 роками.

Більш імовірно, що це станеться вже на початку 30-х років. Таким чином, вчені скорегували раніше зроблені прогнози, згідно з якими, Північний Льодовитий океан може повністю звільнитися від льоду до середини століття.

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На думку вчених, лід може повністю розтанути у вересні – останнім часом саме на цей місяць припадає мінімум льодового покриву в Арктиці. Це пов'язано як з глобальним потеплінням, викликаним антропогенними факторами, так і з довгостроковою фазою потепління в тропічній частині Тихого океану.

Температури у Тихому океані завжди змінюються від місяця до місяця і від року до року. Процеси в океані викликають довгострокові температурні зрушення, що тривають від 10 до 30 років. Це так зване інтердекадальне тихоокеанське коливання, яке призводить до зміни температури поверхні океану в тропіках приблизно на 0,5 градуса за Цельсієм протягом 10-30 років. П'ять років тому Тихоокеанський регіон почав переходити від холодної до теплої фази цього циклу.

Північний Льодовитий океан може залишитися взагалі без льоду

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