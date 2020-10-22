Коли проспала роботу: хлопець кумедно розбудив свою кохану (відео)

Сімейні пранки вже навряд чи когось здивують, адже за час пандемії їх значно побільшало. Однак герой цього відео показав, як креативно повідомити своїй дівчині, що вона запізнюється на роботу.

На платформі Reddit користувач з ніком ripYANNI поділився кумедним ранковим відео, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 57 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити хлопця, який ефектно будить свою дівчину. Поки вона спить, головний герой приносить колонку та мікрофон для караоке, тихенько ставить на ліжко та під романтичну музику починає співати "Ти проспала і запізнюєшся на роботу". Звісно ж, на реакцію з боку дівчини не доводиться довго чекати:

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