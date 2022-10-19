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Коли приймати калій йодид – експерт пояснив, у якій єдиній ситуації
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Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського лабораторного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, пояснила, як варто діяти під час радіаційної небезпеки. Читайте далі та дізнайтеся, коли можна приймати йодні препарати й у яких дозах!
Зауважте, що дозування калію йодиду для дітей та дорослих різне, а умови для приймання йодовмісних препаратів чіткі та визначені. Про це розповіла Наталія Іванченко в інтерв'ю Суспільному.
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Калій йодид потрібно вживати одноразово після спеціального повідомлення.
Щоб радіоактивні речовини не поглинулися щитоподібною залозою, потрібно прийняти максимально допустиму дозу йоду при радіації. У такий спосіб ви ніби "блокуєте" щитоподібну залозу. Саме тому НЕ варто вживати йодовмісні препарати на випередження.
Максимально допустима доза калію йодиду для дорослих – це 125 мг. Для дітей, залежно від віку, дозування має визначити сімейний лікар.
Це доза дорослої людини, яку треба вжити одноразово. Одну таблеточку, під час оголошення радіаційної аварії, максимально 12 годин після неї. Якщо людина буде приймати таблетку через 24 години, то користі вже не буде ніякої", – розповідає експертка.
Категорії людей, яким не можна вживати калій йодид:
- ті, у кого алергія на йод
- ті, у кого видалена щитоподібна залоза
- ті, у кого є певні захворювання щитоподібної залози
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