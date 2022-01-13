Гострий соус у презервативі: коханка Дрейка поділилася пікантною історією

У мережі поширилася розповідь дівчини про те, як Дрейк після сексу нібито налив у використаний презерватив гострий соус. Розповідаємо, для чого він це зробив.

Виявилося, дівчина хотіла вкрасти сперму репера. Але в результаті отримала опіки, і тепер має намір подати на артиста до суду, пише PaperMag.

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Ім'я постраждалої не уточнюється, але у ЗМІ її називають інстаграм-моделлю, з якою Дрейк познайомився у соцмережах. За її словами, після вечірки пара прийшла до його готельного номера, і Дрейк запитав, чи не хоче вона зайнятися сексом. Дівчина зазначила, що реперу було важливо, щоб усе відбувалося за взаємною згодою.

Why even tell this..Drake put hot sauce in the condom, smart pic.twitter.com/vi0TKw99qW — 6ixroses (@6ixroses_) January 10, 2022

Після того як вони закінчили, Дрейк одразу пішов у туалет і викинув використаний презерватив у смітник. Після нього в туалет зайшла дівчина і знайшла контрацептив, бажаючи завагітніти від виконавця. Вона розв'язала його, вивернула навиворіт і вставила у піхву. Їй здалося, ніби в її тіло заливають гарячу лаву, і вона закричала від болю. На крики прибіг Дрейк і сказав, що налив у презерватив пакетик гострого соусу.

Ані Дрейк, ані його лейбл OVO не прокоментували випадок. Однак того ж дня, коли історія стала вірусною у соцмережах, репер виклав пост із підписом: "Можеш залишити собі свої 15 хвилин слави, я візьму решту 23 годин і 45 хвилин". Деякі користувачі пов'язують публікацію із цією історією.

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