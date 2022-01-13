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Гострий соус у презервативі: коханка Дрейка поділилася пікантною історією

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Дрейк не хотів, щоб його сперму використали - фото 1
Дрейк не хотів, щоб його сперму використали

У мережі поширилася розповідь дівчини про те, як Дрейк після сексу нібито налив у використаний презерватив гострий соус. Розповідаємо, для чого він це зробив.

Виявилося, дівчина хотіла вкрасти сперму репера. Але в результаті отримала опіки, і тепер має намір подати на артиста до суду, пише PaperMag.

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Ім'я постраждалої не уточнюється, але у ЗМІ її називають інстаграм-моделлю, з якою Дрейк познайомився у соцмережах. За її словами, після вечірки пара прийшла до його готельного номера, і Дрейк запитав, чи не хоче вона зайнятися сексом. Дівчина зазначила, що реперу було важливо, щоб усе відбувалося за взаємною згодою.

Після того як вони закінчили, Дрейк одразу пішов у туалет і викинув використаний презерватив у смітник. Після нього в туалет зайшла дівчина і знайшла контрацептив, бажаючи завагітніти від виконавця. Вона розв'язала його, вивернула навиворіт і вставила у піхву. Їй здалося, ніби в її тіло заливають гарячу лаву, і вона закричала від болю. На крики прибіг Дрейк і сказав, що налив у презерватив пакетик гострого соусу.

Ані Дрейк, ані його лейбл OVO не прокоментували випадок. Однак того ж дня, коли історія стала вірусною у соцмережах, репер виклав пост із підписом: "Можеш залишити собі свої 15 хвилин слави, я візьму решту 23 годин і 45 хвилин". Деякі користувачі пов'язують публікацію із цією історією.

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