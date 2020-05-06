Коли покажуть Android 11: Google оголосила офіційну дату презентації

Google вже кілька місяців тестує Android 11 і повинна була розповісти всі подробиці про систему на конференції для розробників I / O 2020 року, однак через пандемію коронавірусу захід скасували. Тепер же стало відомо дату онлайн-презентації нової версії Android.

Пошуковий гігант усе ж має намір провести невелику презентацію. Саме тому він опублікував у мережі онлайн-запрошення для всіх охочих.

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Презентація Android 11 пройде в онлайн-режимі 3 червня о 17:00 за київським часом у рамках заходу The Beta Launch Show.

Під час трансляції співробітники Google розкажуть про нову версію "зеленого робота". Для розробників заплановано спеціальне пост-шоу, де експерти компанії дадуть відповіді на різні питання щодо нової ОС. Питання потрібно ставити заздалегідь через Twitter, вказавши у повідомленні спеціальний хештег #AskAndroid.

Разом з презентацією очікується випуск першої збірки Android 11 Beta. Реліз фінальної версії запланований на третій квартал цього року.

Цікаво, що трохи раніше Apple оголосила дату проведення своєї конференції WWDC, де буде представлена ​​iOS 14.

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