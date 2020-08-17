Коли підстриг бороду: епічна реакція доньки на "нового" тата (відео)

Часто діти розігрують своїх батьків, але цей татусь вирішив перевірити, чи впізнає його донечка без бороди. Звісно ж, реакція перевершила очікування.

На платформі Reddit користувач з ніком _onebyteatatime поділився кумедним відео, на якому татусь розіграв свою маленьку доньку. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши понад 54 тисячі балів та майже тисячу коментарів.

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На ролику чоловік грається з донькою, закриваючи обличчя хустинкою. Спершу все за планом: тато ховається, дівчина підіймає хустинку і сміється. А потім батько вирішує зістригти бороду і знову прикриває обличчя. Реакція малечі доволі красномовна: спершу вона просто не розуміє, що відбувається, і не впізнає татуся. Врешті такий експеримент з бородою закінчується гучними криками. Вочевидь, дитина вперше за своє життя побачила чоловіка без бороди.

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