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Коли підстриг бороду: епічна реакція доньки на "нового" тата (відео)

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Пранк над донькою - фото 1
Пранк над донькою

Часто діти розігрують своїх батьків, але цей татусь вирішив перевірити, чи впізнає його донечка без бороди. Звісно ж, реакція перевершила очікування.

На платформі Reddit користувач з ніком _onebyteatatime поділився кумедним відео, на якому татусь розіграв свою маленьку доньку. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши понад 54 тисячі балів та майже тисячу коментарів.

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На ролику чоловік грається з донькою, закриваючи обличчя хустинкою. Спершу все за планом: тато ховається, дівчина підіймає хустинку і сміється. А потім батько вирішує зістригти бороду і знову прикриває обличчя. Реакція малечі доволі красномовна: спершу вона просто не розуміє, що відбувається, і не впізнає татуся. Врешті такий експеримент з бородою закінчується гучними криками. Вочевидь, дитина вперше за своє життя побачила чоловіка без бороди.

the girls reaction when she looks at her father without beard. from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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