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Коли Петрів піст 2019 в Україні: дата початку і завершення Петрівки

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Петрів піст починається в 24 червня - фото 1
Петрів піст починається в 24 червня

Петрів піст починається, зазвичай, через 7 днів після свята Трійці. Завершиться Петрівка для християн у переддень свята апостолів Петра і Павла. Дізнайтеся дати, коли буде цей важливий період у 2019 році!

За традицією, через сім днів після Трійці починається Петрів піст. Протягом 18 днів християни утримуються від м'ясного, алкоголю та розваг.

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Під час посту потрібно не тільки обмежувати себе у їжі, але й молитися. Також радять уникати походів в гості, кінотеатри, кафе, ресторани. Активно святкувати також не рекомендовано.

Петрівка 2019: дати, коли треба постити

Дата початку Петрового посту залежить від Великодня. У 2019 році цей піст стартує у понеділок, 24 червня. Це один з багатоденних постів, адже він триває 18 днів. Останній день Петрового посту випадає 11 липня. Уже наступного дня християни відзначають велике свято Петра і Павла.

Правила і заборони у Петрів піст

Коли Петрів піст 2019 в Україні: дата початку і завершення Петрівки - фото 308797
У піст не можна їсти продукти тваринного походження
  • У піст християни моляться і каються, обмежують себе у їжі.
  • У період посту віряни відмовляються від продуктів тваринного походження. М'ясо, молочні продукти, риба, яйця – під забороною. Вівторок, четвер і субота – найважливіші дні посту.
  • Церква не радить обмежувати себе в їжі хворим людям і маленьким дітям.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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