Коли Петрів піст 2020 в Україні: дата початку і завершення Петрівки

Петрів піст розпочинається через 7 днів після великого релігійного свята Трійці, а завершується Петрівка для вірян у переддень свята апостолів Петра і Павла. Дізнайтеся дати, коли буде цей важливий для християн період у 2020 році!

Для вірян через сім днів опісля Трійці розпочинається Петрів піст або Петрівка, як ще називають цей період. Цей піст триває від 8 до 42 днів, а цьогоріч триватиме 27 днів, тож християни у цей час мають утримуватись від м'ясного, алкоголю та розваг. І, звичайно, ревно молитися!

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Важливо, що під час будь-якого посту потрібно не тільки обмежувати себе у їжі та уникати галасливих веселощів, але й молитися. Кожен елемент посту важливий і не варто від чогось відмовлятися. Священники наголошують, що варто уникати походів в гості, відвідин кінотеатрів, кафе чи ресторани. Активно святкувати також не рекомендовано, адже це все прирівнюється до розваг.

Петрівка 2020: дати, коли треба постити

Дата початку Петрового посту не фіксована, а завжди залежить від Великодня. У 2020 році Петрів піст стартує у понеділок 15 червня. Це один з багатоденних постів, який у цьому році триватиме 27 днів. Останній день Петрового посту випадає 11 липня. Уже на наступний день християни відзначатимуть велике свято Петра і Павла.

Правила і заборони у Петрів піст

У піст не можна їсти продукти тваринного походження

У піст християни моляться та каються.

Потрібно обмежувати себе у їжі. У період посту віряни відмовляються від продуктів тваринного походження. М'ясо, молочні продукти, риба, яйця – під забороною. Проте церква не радить обмежувати себе в їжі хворим людям і маленьким дітям.

Вівторок, четвер і субота – це найважливіші дні посту.

Петрів піст: харчування по днях

У понеділок – гаряча їжа без олії.

– гаряча їжа без олії. У вівторок, четвер, суботу та неділю – страви з рослинною олією і рибою.

та – страви з рослинною олією і рибою. У середу та п'ятницю – строгий піст і сухоїдіння.

та – строгий піст і сухоїдіння. У суботу , неділю і в дні релігійних свят – можна келих червоного вина.

, і в – можна келих червоного вина. Якщо на понеділок, середу або п'ятницю Петрівки припадає якесь релігійне свято, то дозволена гаряча їжа з рослинною олією, а іноді й риба.

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