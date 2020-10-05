Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз

  • 120
Епічні фото, де надто багато фотошопу - фото 1
Епічні фото, де надто багато фотошопу

В мережі можна побачити чимало ідеальних фото, над якими попрацювали у фоторедакторах. Але ці люди переборщили з фотошопом, який можна помітити неозброєним оком. Ці кадри точно змусять сміятись.

Поки ви гортаєте стрічку в соціальних мережах, натикаючись на ідеальні знімки ідеальних людей, то по той бік екранів дівчата та хлопці активно працюють над цим. І поки фотографи уміло використовують редактори, то деякі блогери не помічають, наскільки не реалістично виглядають. Саме світлини таких людей стають популярними в мережі, щоправда, викликають вони не захват, а сміх та інколи шок.

І ще: 7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428712

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428744

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428745

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428746

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428747

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428748

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428749

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428750

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428751

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428752

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428753

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428754

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428755

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428756

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428757

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428758

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428759

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428760

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428761

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428762

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428763

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428764

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428765

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428766

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428767

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428768

Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз - фото 428769

Джерело всіх фото: Reddit

Читайте також: Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 338
Привітання з Днем вчителя 2020: побажання від учнів і батьків українською
  • 23 вересня, 14:30
  • 94858
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 6238
Загрузка...
Новини