Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз

В мережі можна побачити чимало ідеальних фото, над якими попрацювали у фоторедакторах. Але ці люди переборщили з фотошопом, який можна помітити неозброєним оком. Ці кадри точно змусять сміятись.

Поки ви гортаєте стрічку в соціальних мережах, натикаючись на ідеальні знімки ідеальних людей, то по той бік екранів дівчата та хлопці активно працюють над цим. І поки фотографи уміло використовують редактори, то деякі блогери не помічають, наскільки не реалістично виглядають. Саме світлини таких людей стають популярними в мережі, щоправда, викликають вони не захват, а сміх та інколи шок.

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Джерело всіх фото: Reddit

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