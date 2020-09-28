7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах

Багата фантазія часом може зіграти з нами злий жарт. Як часто ви приймали складені в стопку речі за монстра або тінь від торшера за фігуру людини? Користувачі поділилися знімками цілком невинних речей, які завдяки збігу обставин змусили волосся на їхніх головах стати дибки.

"Прийшов додому пізно і побачив це на ліжку. Тепер я розумію значення фрази "застигнути від страху". Це, до речі, був мій рюкзак, а не демон".

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"Просто звичайне прання рукавичок виглядає так, немов я відкрив портал в пекло".

"Зробила фото моєї мами, яке вийшло досить лякаючим".

"Ви не уявляєте, наскільки я злякалася. Просто подушки і ковдра так вляглися".

"Моя дружина поклала на стілець сушитися ковдру. Я в житті так не лякався".

"Залишив чоботи біля заднього входу. Коли вирішив вийти, то мало не зомлів".

"Ви нічого не знаєте про страх, якщо не натикалися на "ногу", що стирчить у вас з шафи".

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