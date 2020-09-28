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7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах

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7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах - фото 1

Багата фантазія часом може зіграти з нами злий жарт. Як часто ви приймали складені в стопку речі за монстра або тінь від торшера за фігуру людини? Користувачі поділилися знімками цілком невинних речей, які завдяки збігу обставин змусили волосся на їхніх головах стати дибки.

"Прийшов додому пізно і побачив це на ліжку. Тепер я розумію значення фрази "застигнути від страху". Це, до речі, був мій рюкзак, а не демон".

7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах - фото 427598

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"Просто звичайне прання рукавичок виглядає так, немов я відкрив портал в пекло".

7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах - фото 427596

"Зробила фото моєї мами, яке вийшло досить лякаючим".

7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах - фото 427600

"Ви не уявляєте, наскільки я злякалася. Просто подушки і ковдра так вляглися".

7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах - фото 427599

"Моя дружина поклала на стілець сушитися ковдру. Я в житті так не лякався".

7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах - фото 427601

"Залишив чоботи біля заднього входу. Коли вирішив вийти, то мало не зомлів".

7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах - фото 427595

"Ви нічого не знаєте про страх, якщо не натикалися на "ногу", що стирчить у вас з шафи".

7 фото звичайних речей, через які від страху кров холоне в жилах - фото 427597

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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