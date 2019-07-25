Коли нова Верховна Рада України почне працювати: дата першого засідання

В Україні відбулись парламентські вибори 2019, за підсумками якого став відомий склад Верховної Ради нового скликання. Дізнайтеся, коли ж нардепи почнуть свою роботу та зберуться на перше засідання!

ЦВК опрацювала 99% голосів, тож незабаром будуть оприлюднені остаточні результати парламентських виборів. При цьому склад нового парламенту вже відомий, тож українців цікавить, коли ж нардепи почнуть працювати. Зібрали для вас головні дати обов'язкових процедур.

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Отож, до 5 серпня 2019 року ЦВК має визнати результати голосування.

На 5-й день після цього результати виборів мають офіційно опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Упродовж 5 днів після оприлюднення результатів формується підготовча депутатська група, яка діє на засадах тимчасової спеціальної комісії та готує пропозиції щодо організації та проведення пленарних засідань першої сесії Верховної ради. Ця група має визначити порядок розміщення нардепів на першому засіданні, підготувати урочисте засідання, сформувати парламентські комітети.

Підготовча група формується так: від політичних партій і самовисуванців делегують по одному представнику від 15 нардепів. Формування групи організовує спікер Ради попереднього скликання. Підготовча депутатська група припиняє свою роботу після створення комітетів.

Не пізніше ніж на 20 день після оприлюднення результатів виборів обрані особи подають до ЦВК документи для реєстрації їх народними депутатами України. ЦВК видає тимчасове посвідчення народного депутата України зареєстрованим особам.

їх народними депутатами України. ЦВК видає тимчасове посвідчення народного депутата України зареєстрованим особам. Не пізніше ніж на 30-й день після оприлюднення результатів виборів Верховна рада нового скликання збирається на нову сесію, під час якої депутати складають присягу на урочистому засіданні.

на урочистому засіданні. Не пізніше ніж на 7-й день після складання присяги депутати отримують посвідчення і нагрудний знак.

Політичний аналітик Дмитро Купира в коментарі "Слову і Ділу" припустив, що нове скликання ВР може зібратися 24 серпня – на День Незалежності. "Наразі ця дата оптимальна. Співпало декілька пунктів. Це компенсує хоч якось відсутність параду або принаймні переключить увагу. З іншого боку, дасть символічний початок новообраному парламенту", – зазначив експерт.

Голови всіх партій, які пройшли у ВР / slovoidilo.ua

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