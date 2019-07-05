Коли найкраще їсти сир: поради вчених

Вчені прийшли до висновку, що вживання сиру перед сном не тільки не призводить до збільшення маси тіла, а й допомагає знизити кількість жиру в організмі.

Американські вчені провели експеримент, під час якого учасники віком від 20 років з'їдали порцію сиру за 30-60 хвилин до сну.

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Вони прийшли до висновку, що вживання цього продукту перед сном позитивно впливає на якість м'язів, прискорює обмін речовин і покращує загальний стан здоров'я.

Так, на їхню думку, це відбувається через казеїн, який повільно надходить в організм і допомагає налагодити стабільну подачу амінокислот. Також він впливає на термічний ефект їжі: організм починає витрачати більше енергії під час травлення, що допомагає спалювати калорії навіть уві сні.

Сир у правильне харчування включають не просто так. Це – джерело одного з найбільш легкозасвоюваних білків, цілого комплексу вітамінів, мінералів і мікроелементів. Що ж він нам дає конкретно? Найголовніше – кальцій і фосфор.

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