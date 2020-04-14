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Карантин Коронавірус

Коли можуть дограти Лігу чемпіонів і Лігу Європи

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ЛЧ / as

Єврокубковий сезон, імовірно, завершиться після того, як дограють національні чемпіонати. Такий варіант узгодили УЄФА і Європейська асоціація клубів.

Очікується, що через пандемію коронавірусу чемпіонати європейських країн повернуться не пізніше, ніж на початку липня, а до серпня завершаться.

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Після цього команди-учасниці Ліги чемпіонів і Ліги Європи продовжать боротьбу в турнірах. Відзначимо, що допускається варіант, при якому чвертьфінали і півфінали будуть складатися з одного матчу на нейтральних полях. На міжсезоння УЄФА відведе три тижні, після чого у вересні стартуватиме сезон-2020/21.

Нагадаємо, що 13 березня Ліга чемпіонів і Ліга Європи призупинили матчі через пандемію коронавірусу.

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Ліверпуль

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Джерело: as
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