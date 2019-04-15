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Існує життя на Марсі? Новий знімок від NASA викликав ажіотаж у мережі

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Існує життя на Марсі? Новий знімок від NASA викликав ажіотаж у мережі - фото 1

Американець-уфолог Стів Мартін, який розтлумачує зображення Марса, яке було зроблене NASA, побачив на одній з фотографій пінгвіна. За його словами, це є доказом того, що на "червоній планеті" існує життя.

Так, науковець Стів Мартін розповів, що він давно намагається знайти сліди інопланетян на Марсі.

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"Я завжди думав, що на Марсі було життя, і тепер я думаю, що міг би це довести. Я годинами дивився на зображення NASA, але ніколи не думав, що знайду пінгвіна!" – заявив американець.

Через свої спостереження американець упевнений, що на ще одній планеті існує життя.

Існує життя на Марсі? Новий знімок від NASA викликав ажіотаж у мережі - фото 321285
Існує життя на Марсі? Новий знімок від NASA викликав ажіотаж у мережі - фото 321284

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Джерело: mirror
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