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Існує життя на Марсі? Новий знімок від NASA викликав ажіотаж у мережі
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Американець-уфолог Стів Мартін, який розтлумачує зображення Марса, яке було зроблене NASA, побачив на одній з фотографій пінгвіна. За його словами, це є доказом того, що на "червоній планеті" існує життя.
Так, науковець Стів Мартін розповів, що він давно намагається знайти сліди інопланетян на Марсі.
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"Я завжди думав, що на Марсі було життя, і тепер я думаю, що міг би це довести. Я годинами дивився на зображення NASA, але ніколи не думав, що знайду пінгвіна!" – заявив американець.
Через свої спостереження американець упевнений, що на ще одній планеті існує життя.
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