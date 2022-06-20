Коли може стабілізуватись ситуація з паливом в Україні: прогноз Мінінфраструктури

Стабілізувати ситуацію з паливом в Україні вийде до осені

Україна внаслідок війни, розв'язаної Росією, переживає низку проблем. Одна з них стосується дефіциту палива. У Мінінфраструктури висловили припущення, коли вдасться стабілізувати ситуацію.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков поділився прогнозом. Його він озвучив в коментарі виданню Financial Times.

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Він зауважив, що стабілізувати ситуацію з дефіцитом палива вдасться ближче до осені. До того часу, переконаний міністр, вже вдасться підписати довгострокові контракти. Вони дозволять забезпечувати нашу країну паливо з-за кордону.

Кубраков зауважив, що зараз дефіцит палива пов'язаний в тому числі з логістикою. Його до нашої держави транспортують вантажівками, а також за допомогою потягів.

Увесь наш імпорт – з ЄС. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів, – підкреслив міністр.

Ростислав Шурма, заступник глави Офісу Президента, зауважив, що до початку війни через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією ми імпортували лише 5% палива. Тепер же через ці кордони до нашої держави транспортується 100% палива.

Він також додав, що Київ уже збільшив свою пропускну спроможність. Причому зробив це у десятки разів. Але і цього недостатньо. Тож наявні можливості планують подвоїти.

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