На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують
-
- 196
Науковці визначили, у який саме час доби у людей найвищий рівень сексуального бажання. Однак все не так просто, як може здаватись спершу.
Британська компанія Lovehoney, яка займається продажем іграшок для дорослих, провела незвичайне опитування, щоб дізнатись, коли ж люди найбільше прагнуть сексу, передає Daily Star.
І ще: Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу
Фахівці опитали 2 300 дорослих людей і виявили, що у жінок та чоловіків дуже відрізняються побажання щодо інтиму. Перші обирають секс ввечері, а другі - вранці. Майже 70% жінок розповіли, що зустрічались з тими, хто мав зовсім інших рівень сексуального потягу та період, коли хочеться розваг у ліжку.
Представниці прекрасної статі відчували найбільше збудження з 23:00 до 02:00. Тим часом чоловікам найбільше подобається інтим в першій половині дня, а саме у періоді від 6 до 9 ранку.
До слова, є й конкретні години, а саме 23:21 для жінок та 7:54 для чоловіків.
Доктор Еллісон Хілл з лікарні в Лос-Анджелесі пояснює, що жіноче лібідо є дуже складним і часто залежить від психологічного стану. Як правило, на нього не впливає партнер, адже ключову роль грає ставлення жінки до себе самої та власної сексуальності.
Читайте також: Які сексуальні фантазії найчастіше навідують чоловіків, а які – жінок: дослідження
-
21:53We the People: дивіться трейлер мультсеріалу Барака та Мішель Обами
-
21:274 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53В Іспанії чоловіки-вчителі одягнули спідниці: навіщо вони це зробили
-
20:20Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують
-
19:54Найшкідливіші продукти для чоловіків після 40 років
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:43Як виглядає будинок з підземним гаражем: потрапити у нього можна через секретний тунель
-
19:22Ремінісценція: вийшов перший трейлер фантастичного трилера з Х'ю Джекманом
-
19:12У США вакцинованим людям видаватимуть пиво та квитки на спортивні матчі
-
18:52Холостячка Злата Огневич позувала у спекотній фотосесії
-
18:34Найпотужніші бюджетні Android-смартфони травня 2021 року: рейтинг AnTuTu
-
18:15Гороскоп на 4 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як зрозуміти, що настав час купити нові бігові кросівки
-
17:42Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Модель Алла Костромічова показала своє неідеальне тіло: відео
-
17:12Стоматологиня розповіла, коли категорично не можна чистити зуби
-
17:00Чоловічі печатки, браслети, ланцюжки: як обрати ювелірні прикраси для чоловіка
-
16:50Справжня магія: у Новій Гвінеї виявили шоколадних жаб, і вони дуже милі
-
16:42Billie Eilish влаштувала піжамну вечірку у новому кліпі Lost Cause: дивіться онлайн
-
16:21Цей овоч дієтологи назвали найбільш нездоровим
-
16:09Сама вдягалася, сама знімала: Rihanna стала зіркою нового номера VOGUE
-
15:47Справжня "капсула часу": український блогер показав ідеальну 30-річну Яву
-
15:16Старенька сусідка розтопила серця користувачів незвичайним запрошенням (відео)
-
14:47Творці Far Cry 6 випустили кумедні ролики про зброю, яка використовується у грі
-
20:20Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують
-
17:42Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві
-
13:21ТОП 5 знаків зодіаку, яким найбільше пощастить у червні
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня
-
07:19Авокадо проти бананів: експерти розповіли, який фрукт корисніший
- 02 червня
-
19:40Спокуслива модель заробляє на схожості з Кендалл Дженнер (18+)
-
17:5210 найпотужніших Android-смартфонів травня за версією AnTuTu: рейтинг
-
15:17Пісня Go_A стала першим в історії україномовним хітом, який потрапив у чарт Billboard
-
11:53Коли людина вважається повністю вакцинованою: відповідь МОЗ
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня
-
07:29Не підведуть: названі автомобілі, які ламаються найрідше
- 01 червня
-
21:51Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу
-
17:30Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)
-
14:33Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)
-
12:19ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня
-
07:51На річці Гудзон у Нью-Йорку з'явився футуристичний парк Little Island: відео
- 31 травня
-
20:44Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку
-
19:22Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)
-
16:30ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім
-
14:25ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити
-
12:19Найпопулярніші пісні травня: плейлист нових зарубіжних хітів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 травня
- 30 травня
-
20:50Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy
-
18:48Водійські хитрощі: 3 перевірених способи, як поміняти колесо автомобіля без домкрата