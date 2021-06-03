Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують

Науковці визначили, у який саме час доби у людей найвищий рівень сексуального бажання. Однак все не так просто, як може здаватись спершу.

Британська компанія Lovehoney, яка займається продажем іграшок для дорослих, провела незвичайне опитування, щоб дізнатись, коли ж люди найбільше прагнуть сексу, передає Daily Star.

І ще: Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу

Фахівці опитали 2 300 дорослих людей і виявили, що у жінок та чоловіків дуже відрізняються побажання щодо інтиму. Перші обирають секс ввечері, а другі - вранці. Майже 70% жінок розповіли, що зустрічались з тими, хто мав зовсім інших рівень сексуального потягу та період, коли хочеться розваг у ліжку.

Представниці прекрасної статі відчували найбільше збудження з 23:00 до 02:00. Тим часом чоловікам найбільше подобається інтим в першій половині дня, а саме у періоді від 6 до 9 ранку.

До слова, є й конкретні години, а саме 23:21 для жінок та 7:54 для чоловіків.

Доктор Еллісон Хілл з лікарні в Лос-Анджелесі пояснює, що жіноче лібідо є дуже складним і часто залежить від психологічного стану. Як правило, на нього не впливає партнер, адже ключову роль грає ставлення жінки до себе самої та власної сексуальності.

Читайте також: Які сексуальні фантазії найчастіше навідують чоловіків, а які – жінок: дослідження