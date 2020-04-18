Коли лисина схожа на яйце: іспанський футболіст привітав усіх з Великоднем кумедним відео

Відомий іспанський голкіпер Пепе Рейна розвеселив мережу своїм відео. 37-річний футболіст поділився кумедним роликом на своїй сторінці в Instagram, на якому замаскував свою лисину під одне з яєць.

Воротар Пепе Рейна не втрачає під час карантину почуття гумору. У іспанського голкіпера рівень іронії просто ідеальний. 37-річний футболіст вирішив порівняти свою лису голову з яйцем і таким чином привітати всіх з Великоднем. На опублікованому відео спортсмен замаскував свою лисину під яйце і раптово вискочив під музичний супровід гурту Queen.

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"Ми все ще вдома, але завжди з посмішкою", – прокоментував відео Рейну у себе в Instagram.

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