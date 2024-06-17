Коли квітне папороть: ROXOLANA потішила фанатів мініальбомом

Співачка ROXOLANA продовжує творити та тішити своїх прихильників. Днями вона поділилась мініальбомом "Коли квітне папороть".

Радісною новиною ROXOLANA поділилася у своєму інстаграмі. До мініальбому "Коли квітне папороть" входить чотири композиції, які Радіо МАКСИМУМ закликає вас послухати!

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Майже неможлива згадка безтурботності в ці часи. Він… про неї… про легкість дотику її рук, ковток свіжого повітря крізь світле волосся. Він про нього… про невгамовну душу, блукаючу шумними вулицями. Він про його надію. Надію і сподівання знов побачити її коли квітне папороть,

– розповіла співачка.

Слухати мініальбом "Коли квітне папороть" можна на всіх музичних платформах.

У мініальбом входять такі композиції:

1. Мені тебе бракує

2. Блукаємо

3. Обіймай

4. 120

ROXOLANA – Коли квітне папороть: слухайте онлайн мініальбом

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