Коли купив дорогі феєрверки: незвичайне відео

Феєрверки часто є невіддільною частиною гучних святкувань, хоч активісти і не надто позитивно до них ставляться. Але що ж буде, якщо придбати феєрверк за 500 доларів?

На платформі Reddit користувач з ніком Individual_Lie7179 опублікував ролик із феєрверком за $500, який стрімко піднявся у тренди. За кілька годин доспи зібрав майже 36 тисяч балів та понад 400 коментарів.

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А все тому, що на відео можна побачити, як компанія запускає невеликий феєрверк, але такого видовища ніхто не очікував. Щоб зберегти інтригу, радимо самостійно переглянути ролик. До слова, коментатори не втримались, щоб не згадати, що у серіалі "Малкольм у центрі уваги" та у фільмі "Яйцеголові" теж мули подібні сцени з запуском феєрверків. Звісно ж, це нереально:

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