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Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин

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сім'я тварин - фото 1
сім'я тварин

Ці чарівні сімейні портрети тварин покажуть вам, що означає справжня фотогенічність. Дивіться, які ж неймовірні ці пухнастики!

Кожен дорослий мріє про вдалу сімейну знимку, яку можна поставити в рамочку і повішати на видне місце. Але найчастіше щось виходить не так: то батьки не в настрої, то діти не можуть всидіти на місці.

І ще: Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів

Як ви б не старалися, у вас не вийде зробити такі чудові сімейні портрети, як вдалося зробити цим тваринам. Своїми чарівними фотографіями, ці тварини покажуть вам, що таке справжня фотогенічність та сімейний затишок.

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Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин - фото 434082

Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин - фото 434083

Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин - фото 434084

Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин - фото 434085

Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин - фото 434086

Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин - фото 434087

Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин - фото 434088

Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин - фото 434089

Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин - фото 434090

До теми: У Великобританії побудували перший в світі парк їжаків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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