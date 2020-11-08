Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин

Ці чарівні сімейні портрети тварин покажуть вам, що означає справжня фотогенічність. Дивіться, які ж неймовірні ці пухнастики!

Кожен дорослий мріє про вдалу сімейну знимку, яку можна поставити в рамочку і повішати на видне місце. Але найчастіше щось виходить не так: то батьки не в настрої, то діти не можуть всидіти на місці.

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Як ви б не старалися, у вас не вийде зробити такі чудові сімейні портрети, як вдалося зробити цим тваринам. Своїми чарівними фотографіями, ці тварини покажуть вам, що таке справжня фотогенічність та сімейний затишок.

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