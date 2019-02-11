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Художниця намалювала найстильніші образи вагітної Меган Маркл

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / harpersbazaar

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вже для багатьох стала прикладом для наслідування. Тому популярна художниця Дженніфер Валлез створила незвичайний проект, у рамках якого малює стильні образи герцогині.

Художниця відтворює на папері кожен вихід вагітної герцогині Сассекської Меган Маркл. Водночас, вона робить її схожою на персонажа мультфільму, завдяки чому зображення стають більш унікальними. Свої творіння дівчина публікує в Instagram.

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Крім того, Дженніфер Валлез непогано на цьому заробляє. Вона пропонує фанатам королівської сім'ї не тільки незвичайні картини з принцом Гаррі і Меган Маркл, а й чашки або календарі з їхніми мультиплікаційними копіями.

Художниця намалювала найстильніші образи вагітної Меган Маркл - фото 306768

Художниця намалювала найстильніші образи вагітної Меган Маркл - фото 306769

Художниця намалювала найстильніші образи вагітної Меган Маркл - фото 306770

Художниця намалювала найстильніші образи вагітної Меган Маркл - фото 306771

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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