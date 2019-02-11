Художниця намалювала найстильніші образи вагітної Меган Маркл

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вже для багатьох стала прикладом для наслідування. Тому популярна художниця Дженніфер Валлез створила незвичайний проект, у рамках якого малює стильні образи герцогині.

Художниця відтворює на папері кожен вихід вагітної герцогині Сассекської Меган Маркл. Водночас, вона робить її схожою на персонажа мультфільму, завдяки чому зображення стають більш унікальними. Свої творіння дівчина публікує в Instagram.

І ще: Відома plus-size модель з'явилася на подіум в ефектному напівпрозорому платті

Крім того, Дженніфер Валлез непогано на цьому заробляє. Вона пропонує фанатам королівської сім'ї не тільки незвичайні картини з принцом Гаррі і Меган Маркл, а й чашки або календарі з їхніми мультиплікаційними копіями.

Читайте також: Настя Каменських спокусила шанувальників новим фото